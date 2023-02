Expo met kunst op blikjes bier is de ideale opwarmer voor het Bierfestival in Heusden-Zolder

Én bier. Én kunst. Én muziek. Wie zei dat God dood was, heeft iets te diep in het glas gekeken. The Beer Experience in De Muze in Heusden-Zolder biedt het allemaal in één pakket aan. De expo ‘Blik op Kunst’ warmt de smaakpapillen nu al op.

Op 18 en 19 maart kan je in de Muze in Heusden-Zolder naar de tweede editie gaan van The Beer Experience: een festival met tal van speciale bieren op de kaart die je ter plekke kan proeven. Maar naast het proeven biedt het festival ook veel extra beleving aan. Er zijn optredens (onder andere van Fence, Marco Z en The Beatles Experience met Rocco Di Turi), er zijn food pairings (welke gerechten gaan goed samen met welk bier, inschrijven!), er is een doorlopende vertoning van de animatiefilm Boerke (de eeuwige, maar sympathieke loser van striptekenaar Pieter De Poortere, er komt nu ook een bier van Boerke uit) en er is de expo Blik op Kunst, die nu al te zien is en zo als smaakmaker fungeert voor het festival.

(lees verder onder de foto’s)

© Thomas Dhanens

© Brouwerij Stroom

Voor die expo zochten de initiatiefnemers van The Beer Experience contact met de mensen van de Gentse brouwerij Stroom. Die brouwerij brengt hun brouwsels uit in blik en op die blikjes staan kunstwerken afgebeeld. Tot nog toe werken ze samen met zeven kunstenaars: Wout Vercammen, Joëlle Dubois, Thomas Dhanens, Jerome David, Karin Borghouts en Limburgers Liliane Vertessen en Jorden Boulet.

Verbrand huis

De expo toont de originele werken (en enkele meer) die voor de blikken werden gekozen. Van Vercammen is er popart. Fotografe Karin Borghouts toont beelden die ze maakte van het huis van haar ouders na een brand. Van Thomas Dhanens zijn er ook foto’s; beelden van de LGBTQ-gemeenschap in Londen. Schilderijen zijn er van Jorden Boulet (met zijn typische palmbomen) en Joëlle Dubois (surrealisme anno nu). Van Liliane Vertessen is er het iconische LOVE-werk, in rode neonletters op een zwart-wit achtergrond.

Carl Uytterhaegen van brouwerij Stroom linkt bier aan kunst. — © Luc Daelemans

Dat bier en kunst elkaar op die manier vinden, is niet zo raar als je weet dat een van de oprichters van Brouwerij Stroom, Carl Uytterhaegen (41), een lange geschiedenis in de kunstwereld heeft als galeriehouder en verzamelaar. “We brengen al onze bieren in blik uit, onder andere omdat het meer ecologisch is”, zegt hij. “Bij glas heb je nieuwe grondstoffen nodig, bij blik niet. De recyclage van blikjes in België ligt bovendien rond de 97 procent. Het is ook beter voor de smaak: er raakt geen licht en zuurstof bij bier in blik. Je merkt dat er almaar meer bier in blik wordt uitgebracht. Bij Moortgat (de brouwerij van Duvel, nvdr.) zijn ze er mee bezig, onder andere hun La Chouffe is ook in blik verkrijgbaar.”

Carapils

We werpen op dat het beeld van bier uit blik soms pejoratief is: de zatlap met de Carapils, om een blik clichés open te trekken. “Daarom is de vormgeving bij ons zo belangrijk”, zegt Uytterhaegen. Hij toont een blikje met een schilderij op van Jorden Boulet. “Het schilderij krijgt alle aandacht, het staat centraal op het blik. De info die we over de kunstenaar erbij zetten, neemt meer plaats in dan onze eigen gegevens. Per verkocht blikje krijgt een kunstenaar 1 cent. Ik zie het als een manier om werk van kunstenaars waar we achter staan op een leuke originele manier te promoten.”

Jorden Boulet met een Boulet. — © Luc Daelemans

Er zijn soms duidelijke linken tussen de gekozen kunst en de smaak van het bier. Bijvoorbeeld: het bier met de foto’s van Karin Borghouts is een stout (zoals Guinness). Donker en gebrouwen met gebrande mout. Dat sluit aan bij de beelden van het verbrande huis. “En bij ‘mijn’ bier proef je een exotische hint”, zegt Jorden Boulet (32), refererend naar zijn kleurrijke, met palmbomen bevolkte paradijselijke schilderijen. “Ik beschouw het als een leuk visitekaartje. Toen ze me vroegen, wilde ik meteen meedoen. Maar op één voorwaarde: dat het bier ook Boulet zou heten.” Aldus geschiedde. Andere bieren krijgen soms de naam van een werk mee. En net zo divers als de verschillende soorten werken die op de expo te zien zijn, zijn ook de bieren van Stroom even divers van smaak, gaande van een typisch Belgisch blond bier tot een stout of witbier.

Bier uit Oekraïne

Wat het bierfestival zelf nog betreft: je krijgt een aanbod van lokale, nationale én internationale bieren. “Met een aanbod voor mensen die eens wat anders willen proberen dan een gewoon pintje of Leffe, maar ook met bieren voor de echte bierfreaks”, zegt Kaat Mendonck, een van de initiatiefnemers.

(lees verder onder de foto’s)

Karin Borghouts fotografeerde het huis van haar ouders na een brand. — © Karin Borghouts

Op de achterkant van de blikjes krijg je meer info over het kunstwerk. — © Brouwerij Stroom

Zo komt ook de trend van het blenden aan bod dit jaar: bieren die worden gemengd, soms zelfs met cider of wijn. “En een van onze brouwers die we in het aanbod hebben, komt uit Oekraïne”, vult medeorganisator Jan Keymis aan. “Hij kreeg lovende kritieken met zijn brouwsels in de bierwereld. Nu hij is gevlucht uit zijn land, is hij zich in Nederland aan het vestigen, maar op ons festival kan je zijn bier al proeven.”

Proeven, proeven, proeven. — © RR

Misschien nog handig om te weten als je van al dat proeven geen genoeg krijgt: er zijn dit jaar busdiensten ingelegd vanuit alle windstreken van Vlaanderen. Laat het smaken.

The Beer Experience, op 18 en 19 maart Muze/ZLDR Luchtfabriek Heusden-Zolder. De expo loopt nu al tot en met het festival. Info: www.thebeerexperience.be