Syrische president Assad brengt zeldzaam buitenlands bezoek aan Oman

De Syrische president Bashar al-Assad is voor een zeldzaam bezoek aan het buitenland naar Oman afgereisd. Hij werd in de hoofdstad Muscat verwelkomd door sultan Haitham bin Tarik, die hem zijn medeleven betuigde naar aanleiding van de zware aardbevingen in Turkije en Noord-Syrië, bericht het staatspersagentschap van Oman, ONA.

Oman verheugt zich volgens de sultan over de terugkeer van normale betrekkingen tussen Syrië en alle andere Arabische landen, meldt ook het Syrische staatsagentschap Sana na het bezoek.

De Syrische president toont zich slechts zelden in het openbaar. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in zijn land in 2011 reisde hij officieel alleen nog maar naar bondgenoten Rusland en Iran, en een jaar geleden ook naar de Verenigde Arabische Emiraten.

De regering van Assad voelt al jaren de druk van westerse sancties en het staatshoofd zelf staat erg geïsoleerd. Het Syrische lidmaatschap van de Arabische Liga werd in 2011 opgeschort nadat regeringstroepen de protesten in het land met geweld neersloegen. De VAE streven al enige tijd naar toenadering tot Syrië. Ook Oman ijvert voor de terugkeer van Syrië in de Arabische Liga.