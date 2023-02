Velt en Natuurpunt geven cursus wintersnoei fruit in Beek

Op 19 februari gaf Pierre Zanders een cursus wintersnoei van appel, peer en alles wat daar mee te maken heeft, in de jonge boomgaard bij Mieke Vertongen en haar man in Beek. Eerst gaf hij uitleg bij de opbouw van een fruitboom, het wortelgestel, de onderstam en de daarop geënte variëteit. Voor onze Kempische zandgronden is het aangewezen een jonge boom met een groot wortelgestel te kopen. Goede en eerlijke info bij de juiste leverancier bij aankoop is zeker een pluspunt voor succes.Vooraleer de snoeischaar in de takken te zetten is het aangewezen de boom te lezen, specifiek naar de vorm bepaald door de gesteltakken, de jonge scheuten, de takken met blad- en bloemknoppen.Jonge scheuten, blad- en bloem zijn de basis voor fruit in de komende en huidig jaar. Het is als het ware een drietrappen cyclus. In functie daarvan zou best gesnoeid worden om de boom te verjongen en aan te sporen om fruit te produceren. Oude takken welke gedragen hebben worden evenals waterscheuten weggeknipt. Licht en lucht als drager voor de vorm is en blijft een gegeven en is een basis om de boom te lezen.Luisteren is een, zelf doen is twee. De cursisten kregen de kans om de theorie in de praktijk om te zetten. Onder goedkeurend oog van Pierre Zanders werden dan ook snoeiwerken in een appelboom gedaan. Een koffie, fruitsap, koekjes, wafels, een praatje en voorstelling van Velt en Natuurpunt sloten het gebeuren af. Het was een geslaagde cursus met dank aan het gastgezin, de lesgever, de cursisten en de organisatoren.