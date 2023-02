Deze vrijwiligers zorgen ervoor dat de wandelpaden in Haspengouw er mooi bij liggen

Een ontbrekende wegwijzer, een omgevallen boom, een losse plank in het plankenpad,… de greenspotters hebben het al van ver gespot. Samen met de landschapsteams van De Wroeter, die voor de uitvoering op het terrein instaan, zorgen ze ervoor dat de 500 km bewegwijzerde wandelpaden in Haspengouw zich in goede staat bevinden. "We werden ontvangen in Wijer waar we een korte wandeling maken door het Wijersbos en we kregen taart en een drankje in de kasteelhoeve", aldus de Greenspotters.