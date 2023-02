Digitaal kunstenaar voorziet wereldsteden van een roze laagje

De naam van Andrés Reisinger dook voor het eerst bij het grote publiek op in 2018. Toen deelde de Argentijnse kunstenaar een stoel op Instagram. De vormgeving, compleet met pluizige bekleding van zachtroze bloemblaadjes, was een schot in de roos. In geen tijd ging de stoel, die de toepasselijke naam ‘Hortensia’ kreeg, viraal.

De bestellingen liepen binnen. Er was alleen een probleem. De stoel bestond helemaal niet. Het ging om een digitaal ontwerp, dat door de enorme vraag uiteindelijk wel werkelijkheid werd.

En nu duikt de digitale virtuoos terug op met een nieuwe serie ‘Take Over’. Hij reist daarvoor, althans digitaal, de wereld rond om bekende steden en buurten van een roze laagje te voorzien. Zo gaf hij Parijs een verfijnde look, New York oogde dan weer extravagant.

Met andere woorden: Reisinger neemt met zijn dromen de steden over en creëert prachtige, surrealistische beelden. Of worden ook deze binnenkort werkelijkheid?

