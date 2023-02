Waar eet … minister Jo Brouns? “De overheerlijke dame blanche mag je hier absoluut niet missen”

Jo Brouns tipt het liefst zaakjes in eigen streek. — © RR

Als Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Landbouw is Jo Brouns vaak ver van zijn thuis in Kinrooi. Om de innerlijke mens te versterken, strijkt hij graag neer op deze Limburgse adresjes.

De Beurs in Maaseik

“Een gezellige plaats op de mooiste markt van België, onder het toeziend oog van de beroemde schilders Jan en Hubert Van Eyck. Ik ga er steevast voor de huisbereide garnaalkroketten. Om duimen en vingers bij af te likken.”

Markt 7 in Maaseik. Open: wo, do, vrij, za en zo 12-21 uur. Info: www.debeurs.be

De Slagmolen in Oudsbergen

“Een echte parel in het hartje van Limburg. De keuken van chef-kok Bert Meewis is klassiek, maar tijdloos en ongeëvenaard. Daarnaast is het onthaal ook altijd heel warm. De dame blanche mag je zeker niet missen, zo maken ze ze nergens.”

Molenweg 177 in Oudsbergen. Open: ma, do, vrij, za (enkel diner) en zo (enkel lunch). Info: www.slagmolen.be

Entrepot del Tartufo in Hasselt

“De Italiaanse keuken kan bij mij weinig fout doen. Al helemaal niet als ze zo verfijnd is als bij Entrepot del Tartufo. De wijnen zijn er ook uitmuntend, hier is het echt op-en-top genieten.”

Hemelrijk 22 in Hasselt. Open: ma, do, vrij 12-14 uur en 18-22 uur, za en zo 18-22 uur. Info: www.entrepotdeltartufo.com

Amitié in Kinrooi

“Valt het op dat ik graag in eigen streek blijf om lekker te genieten? (lacht) Bij Amitié is het niet alleen lekker, maar kan je ook prachtig buiten zitten. Op wandelafstand van de haven en de Maas. Ideaal dus voor een wandeling achteraf.”

Maasstraat 55 in Kinrooi. Open: vrij, za, ma, di 18-20 uur, zo 12-14 uur en 18-20 uur. Info: www.amitié.be

Hoeve-ijs Engelenveld in Kinrooi

“Ik steun graag lokale ondernemers en hun producten, ook omdat het zo veel lekkerder en puurder is. Hier in mijn thuisstad Kinrooi maken ze hun ijs zelf met melk van hun eigen koeien. Een topproduct waarvoor ik graag eens op mijn fiets spring.”

Lakerweg 6 in Kinrooi. Open: tot paasmaandag enkel op za 11-17 uur, daarna wijzigen de openingsuren. Info: www.engelenveld.be