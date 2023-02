Tot 4 jaar cel geëist voor plantages in Dilsen-Stokkem en Maaseik: “Frappante feiten!”

Negen beklaagden, waaronder onder andere twee koppels met studerende kinderen, een kleuterleidster en een voormalige pizzabakker, moesten zich dinsdagochtend voor de Tongerse rechtbank verantwoorden in een drugsdossier rond een cannabisplantages in Dilsen-Stokkem en een stekkenkwekerij in Maaseik. “Het zijn ogenschijnlijk brave burgers, met normale jobs en een goed inkomen. Maar ze hebben zich laten leiden door geldgewin om criminele praktijken uit te voeren. Dat is enorm frappant”, zo stelde de Tongerse procureur.

Knowhow

Een 47-jarige Breeënaar werd geviseerd als de spilfiguur die in begin 2018 de plantage in de kelder van een woning van een bevriend koppel uit Dilsen-Stokkem zou hebben opgericht. “Ik vind dat erg, dat is als leider word gezien. Ik heb mijn vriend in contact gebracht met een kennis die de knowhow had om een plantage te beginnen”, zo verklaarde de veertiger. De bewoner van het huis waar de plantage werd ingericht, sprak over een gezamenlijk idee om zijn schulden zo te kunnen aflossen: “We raakten aan de praat over mijn financiële problemen. Van het een kwam het ander. Ik heb nadien ook wel wat geholpen met de techniek, zoals de installatie en reparatie van de airco’s.”

‘De kennis met knowhow’ geeft ook toe dat hij meehielp om de start van de plantage in goede banen te leiden. “Maar voor de rest heb ik er niets mee te maken.” In totaal zou de plantage drie jaar actief geweest zijn en werd er volgens de veertiger zeven keer geoogst, waarvan de eerste oogst mislukte.

Kleuterleidster en pizzabakker

Uiteindelijk kwam er ook een stekkenkwekerij van zo’n 6.000 stekken in de huurwoning van de veertiger in Maaseik aan het licht. Een goede vriendin van hem, die het appartement huurde, verzorgde de plantjes. Ook de zus van de veertiger, overigens een kleuterleidster, hielp samen met haar partner af en toe met het knippen van de stekken en cannabisplanten.

Tot slot werd er ook in de richting van een pizzabakker uit Diepenbeek gekeken, die door tapgesprekken bij het dossier betrokken raakte. Hij zou af en toe stekken hebben aangekocht bij de veertiger. Tijdens de huiszoeking vonden de agenten bij de man een droogruimte op zolder. Daar lag 17 kilogram cannabis op rekken te drogen. Ook de huisgenoot van de pizzabakker riskeert een celstraf omdat hij op de hoogte zou geweest zijn van wat er zich boven de pizzeria afspeelde.

De negen verdachten gaven hun rol grotendeels toe tijdens hun verhoren. De Tongerse procureur tilt zwaar aan de feiten en eist celstraffen tussen 15 maanden en vier jaar.

Vonnis volgt op 21 maart.