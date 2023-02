Sara Van de Vel maakt zondag bij nieuwe ploeg haar comeback na hartproblemen: “Even was er die angst dat het helemaal over zou zijn”

Met de Omloop van het Hageland beginnen ook de vrouwen komende zondag aan het wielerseizoen in eigen streek. Klein detail: zoveel rensters uit de regio staan zondag in Aarschot niet aan de start van deze 1.1-wedstrijd. Of het zou Sara Van de Vel moeten zijn, wier roots dan nog in het Antwerpse liggen. De 28-jarige inwoonster van Leuven maakt haar comeback na een noodgedwongen break van zes maanden.

“In de loop van augustus vorig jaar kreeg ik te maken met hartritmestoornissen”, zegt Van de Vel. “Het was toen op een gegeven moment toch even bang afwachten: zou ik nog kunnen fietsen op competitief niveau? Ze hebben dan geprobeerd om die zenuw, die voor al dat ongemak zorgde, weg te branden. Nadien heb ik tot oktober wat rondgefietst zonder echt doel, maar zo kwam de goesting om te koersen wel weer terug. Het ongemak was onder controle en de cardioloog gaf mij groen licht om er weer voluit tegenaan te gaan.”

Vanaf half december heeft Van de Vel het tempo dan ook stelselmatig opgedreven. “Sindsdien gaat het ook beter en beter”, zegt de ex-triatlete, die gelukkig ook kon rekenen op de steun van haar nieuwe ploeg Fenix-Deceuninck, waarbij ze in die moeilijke periode een contract tekende. “Ze hebben mij een contract laten tekenen op een moment dat het nog niet eens duidelijk of ik überhaupt nog wel zou kunnen verder fietsen. Dat vond ik echt heel chic. Het gaat er bij mijn nieuwe ploeg trouwens allemaal zoveel professioneler aan toe, buitenlandse stages incluis. Ik hoop bij dit team dan ook nieuwe stappen te kunnen zetten in mijn carrière. Ik kijk er alleszins naar uit. Het maakt me niets uit dat ik veel in dienst zal moeten rijden.”

Venijnige kuitenbijtertjes

Zondag begint Van de Vel dus aan haar seizoen met de Omloop van het Hageland. Drie jaar geleden stond ze ook al eens aan de start van die koers, in wat toen haar eerste volledige seizoen als wielrenster zou inluiden. “Ik had toen een dag eerder al de Omloop het Nieuwsblad afgewerkt en moest daardoor vroegtijdig afhaken. Die combinatie kon ik toen nog niet aan. De daaropvolgende jaren ging ik voor de combinatie Omloop Het Nieuwsblad en GP Samyn, die volgende week plaatsvindt. Als kind van de streek toonde ik mij in eerste instantie wat ongelukkig met Aarschot als nieuwe startplaats en de daaraan gekoppelde parcourswijziging, maar toen ik ter plekke een kijkje ging nemen, viel het allemaal best mee. Die korte venijnige kuitenbijtertjes zouden me moeten liggen, nu nog presteren.”