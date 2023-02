Een huis waar je de liefde voor de natuur in zowat alles voelt? En waar jouw liefde voor de natuur nog intenser wordt? Welkom in het Cederhuis in Grimbergen. De plek waar Krista en haar man Geert wonen. En Krista en haar zus Grety, samen met het Cederhuis-team, juwelen ontwerpen waarin ze de schoonheid van de natuur laten schitteren.