Soudal-Quick Step scoort twee op twee, Remco Evenepoel net geen leider in UAE: “Superblij met eerste zege in ploegentijdrit”

Onder impuls van een ijzersterke Remco Evenepoel heeft Soudal-Quick Step zijn tweede opeenvolgende zege gepakt in de UAE Tour. Net als de sprintzege van Tim Merlier een dag eerder was het bijzonder close. De blauwe brigade was amper één seconde sneller dan EF Education-EasyPost. Tim Merlier is de leiderstrui kwijt en die kwam net niet om de schouders van ploegmakker Remco Evenepoel, maar wel die van Luke Plapp (INEOS-Grenadiers).

Evenepoel en Plapp staan na twee ritten in de UAE Tour in dezelfde tijd, maar in zo’n situatie worden de finishtijden verfijnd naar tienden, honderdsten en desnoods duizenden van een seconde. Dat levert het voordeel op voor de 22-jarige Australiër, die een dag eerder mee was in de eerste waaier en onderweg vijf bonificatieseconden pakte, tegenover drie voor Evenepoel. Vandaag was Soudal-Quick Step dan weer drie seconden sneller dan INEOS met als gevolg een patstelling.

(Nog) geen leiderstrui voor Remco Evenepoel, maar dat lag niet aan de prestatie van Soudal-Quick Step in de ploegentijdrit, want ze pakten de winst door de 17,3 kilometer met een snoeihard gemiddelde van 56,773 kilometer per uur af te leggen, goed voor een tijd van 18’17”.

Maar ook INEOS-Grenadiers kwam sterk voor de dag en liet de derde tijd optekenen. Ook de andere concurrent van Evenepoel op de eindzege, Pello Bilbao, deed het met Bahrain-Victorious goed. Zij eindigden als vierde op vier seconden.

Plan perfect uitgevoerd

“Eerlijk? We geloofden eerst niet dat we onder de tijd van EF zouden gaan”, zei Evenepoel. “We waren meer gefocust op de andere klassementsploegen en wilden tijd goedmaken op Plapp en Bilbao. Net voor we vertrokken, zagen we dat INEOS een supergoeie tijd neerzette, dus we wilden niet achterblijven. We hadden een fantastisch plan en hebben dat perfect uitgevoerd. De bedoeling was om samen te blijven zolang de wind op kop zat. Daarna hebben een aantal jongens nog een laatste keer alles gegeven en het resultaat is dat we met één seconde winnen. Het is mijn eerste zege in een ploegentijdrit. We pakken hier nu twee zeges op rij, dat is een perfecte start. Een ploegentijdrit is misschien wel het zwaarste wat je in wielrennen kunt doen. De ploeg verdient deze winst. Het waren twee superzware dagen, maar we hebben het perfect gedaan.”

Team UAE ging na het collectieve debacle in de openingsrit als eerste van start in de ploegentijdrit in de Khalifa Port, op een snel parcours met brede bochten.

Jay Vine moet lossen

De klassementsambities van Jay Vine kregen op de openingsdag al een knauw, nu kon er helemaal een streep door. De Australische tijdritkampioen moest als eerste lossen uit het treintje van UAE, dat afklokte op 18’33”. De tijd van de vierde renner telde in deze proef tegen de klok.

EF-EasyPost dook verrassend liefst vijftien seconden onder de tijd van UAE. De verschillen waren klein, maar niemand stootte de roze brigade van EF van de troon. EF Education-EasyPost is aan een fantastisch seizoensbegin bezig met al tien zeges.

Slotbeurt van Evenepoel

En dan kwam het moment waarop we allemaal gewacht hadden: als allerlaatste reden Remco Evenepoel en co. van het startpodium.

Bij het tussenpunt was Soudal-Quick Step liefst tien seconden trager dan EF, maar op basis van de eerdere tijden was geweten dat er in het tweede gedeelte wat goed te maken viel. Dat deden Evenepoel en co., want in het zicht van de finish zaten ze nog marge op EF. Dankzij een laatste beurt van Evenepoel klokten ze één seconde eerder af dan EF. Goed voor de dagzege, de tweede op rij en de eerste overwinning van Evenepoel in een ploegentijdrit.

Uitslag rit 2

1. Soudal- Quick Step: 18’17”

2. EF-EasyPost: op 1”

3. INEOS Grenadiers: op 3”

4. Bahrain Victorious: op 4”

5. Team Jayco-AlUla: op 5”

6. Team DSM: op 10”

7. BORA-hansgrohe: op 15”

8. UAE: op 16”

9. Astana: op 17”

10. Groupama- FDJ: op 19”

Algemeen klassement

1. PLAPP Luke: 3:35:50

2. EVENEPOEL Remco: op 0”

3. ARNDT Nikias (Bahrain - Victorious): op 3”

4. BILBAO Pello (Bahrain - Victorious): op 4”

5. CAVENDISH Mark (Astana Qazaqstan Team): op 15”

6. BOL Cees (Astana Qazaqstan Team): op 21”

7. KOOIJ Olav (Jumbo-Visma): op 23”

8. VAN LERBERGHE Bert (Soudal - Quick Step): op 29”

9. MERLIER Tim (Soudal - Quick Step): op 30”

10. DRIZNERS Jarrad (Lotto Dstny): op 50”