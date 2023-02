Simone Rocha pakt uit met opvallend modeaccessoire: een lok haar of strikjes in het gezicht

De Ierse modeontwerpster Simone Rocha heeft modellen tijdens de Londense modeweek met bijzondere accessoires op de catwalk gestuurd. Ze kregen strikjes en linten in het gelaat of een kapsel waarbij een flinke lok haar het zicht belemmerde.

Rocha’s nieuwste najaarscollectie is gebaseerd op de rituelen rond Lughnasadh, het oogstfeest in Ierland, wat resulteert in overwegend zwarte en nude creaties met accenten in macramé, raffia en borduurwerk.

Deze mengelmoes van texturen kwam tijdens de modeshow in Londen terug in het haar en de make-up van de modellen. Ze liepen rond met gestrikte lintjes op het onderste ooglid en bij sommigen werd een brede lok haar pal op het voorhoofd of de neusbrug gestyled, wat bijzondere beelden oplevert.

