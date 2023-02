Nieuwe data tonen gebieden die grootste risico lopen door klimaatopwarming: Vlaanderen in top 100

China en de Verenigde Staten lopen het meeste risico als gevolg van de klimaatverandering. Dat is gebleken uit een nieuwe studie die voor meer dan 2.600 regio’s wereldwijd de kans op schade door extreme weersomstandigheden of een stijgend zeeniveau voorspelde. Ook Vlaanderen staat in de top 100 van de meest kwetsbare gebieden. “We lopen vooral risico op droogte, overstromingen en hittegolven”, zegt professor klimaatwetenschap aan de VUB Wim Thiery.