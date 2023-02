Café Koers met de leukste analisten, uw persoonlijke podiumprono, een nieuwe columnist en twee podcasts per week: dit is het wielervoorjaar van het Nieuwsblad

Café Koers: elke wedstrijd de leukste analyses

Wat krijg je als je elke grote wielerwedstrijd twee prominente koerskenners samen voor een TV-scherm zet? Eerlijk, we weten het niet. Maar we kijken er wel naar uit. Koersprofessor Marc Sergeant, koerslegende Dirk De Wolf, Youtube-ster Benji Naesen, Bahamontes-hoofdredacteur Jonas Heyerick en exotisch semiprofrenner Niels Verdijck duiken twee per twee de zetels van ons café in. De bedoeling? Kijken naar de koers, praten over de koers, meeleven met de koers. In tekst en in video vindt u hun meningen terug in onze liveverslaggeving.

Niet één, maar twee podcasts

Bijna vergeten. Na afloop van elke grote koers neemt het duo van Café Koers ook een hyperactuele podcast op met host Michaël Van Damme. Die is er trouwens ook elke donderdag met de leden van onze wielerredactie voor een tussentijdse update van de week. Nog steeds te beluisteren in de podcastfeed van De koers is van ons, terug te vinden in de app van het Nieuwsblad of via uw favoriete podcastkanaal.

Lefevere en Sergeant verwelkomen Niki Terpstra

Dat Patrick Lefevere - elke zaterdag - en koersprofessor Marc Sergeant - elke maandag - aan boord blijven bij het Nieuwsblad is niet nieuw. Wel nieuw op het programma: Niki Terpstra. De Nederlander is nog maar net met wielerpensioen en weet het wielrennen als voormalig winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix perfect te doorgronden. Zijn columns leest u elke woensdag in de app van het Nieuwsblad.

Niki Terpstra. — © Marcel Israel

De Podiumprono

Voor de eerste keer sinds het legendarische Megabike lanceert het Nieuwsblad nog eens een koerspronostiek. Niet in de vorm van een volledig wielerteam, wel als simpele pronostiek. Elke grote mannen- én vrouwenwedstrijd kunt u uw top drie van de dag ingeven via de app van het Nieuwsblad. De prijs? € 250 aan tegoed in de Nieuwsblad Shop. En de eer om uzelf de beste wielervoorspeller van het land te noemen.

Elk moment van de dag live

Hoe verliep de laatste trainingsrit van Wout van Aert? En wat was het programma van Mathieu van der Poel ook alweer? Elk nieuwtje, elk pijntje, elk transferweetje: u leest het het eerst in onze Koers Live. 24/7 terug te vinden in de app van het Nieuwsblad.

Jonge Wolven

Hoe vergaat het de generatie van morgen? Dat komt u te weten in Jonge Wolven. Elke donderdag legt journalist Maarten Delvaux zijn oor te luister bij vijf jonge talenten in de wielersport: Vincent van Hemelen, Luca Van Boven, Margot Vanpachtenbeke, Dries De Pooter en Lennert Van Eetvelt. Hun ervaringen leest u - u dacht het al - in de app van het Nieuwsblad.