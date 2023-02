Ex-olympiër deelt video van vreemde aandoening aan zijn benen: “Alsof ze van plasticine zijn”

De Britse discuswerper Lawrence Okoye heeft een vreemde aandoening aan zijn benen gehad. Hij deelde op sociale media zelf een filmpje waarin hij toont dat zijn duimafdrukken in zijn benen blijven staan. “Het is alsof ik gemaakt ben van Play-Doh”, zegt hij nog.

Maar nee, zijn benen zijn uiteraard niet gemaakt van plasticine. Wel zouden de blijvende putjes een gevolg zijn van cellulitis. “Maar dan de bacteriële soort die via een open wonde je lichaam kan binnendringen. Dat was de oorzaak van de zwelling”, klinkt het. Omdat Lawrence er zo vroeg bij was, is de aandoening goed kunnen behandeld worden en is hij nu alweer verlost van zijn gezwollen benen.(tica)