Nichtjes van prinses Diana maken in aansluitende outfits hun debuut op de catwalk

Tijdens de modeweek in Londen hebben lady Amelia en Eliza Spencer, de nichtjes van wijlen prinses Diana, hun debuut gemaakt op de catwalk. De 30-jarige tweelingzussen schitterden in aansluitende jurken op de modeshow van Josh Birch Jones.

Amelia en Eliza Spencer, dochters van Earl Spencer, droegen allebei een lange creatie van de ontwerper. Amelia zag er fantastisch uit in een smaragdgroene jurk met pailletten op één schouder en een zijsplit. Zilverkleurige pumps en haar lokken in een strakke dot maakten de look compleet. (Lees verder onder de foto)

Zus Eliza droeg een zwarte jurk met kap tot op de grond, versierd met kleurrijke steentjes. Ook zij kreeg een strak kapsel aangemeten, maar in plaats van een dot koos de kapper van dienst voor een lage paardenstaart. (Lees verder onder de foto)

Josh Birch Jones is met zijn zeventien lentes het jongste lid ooit van de British Fashion Council. De designer onthulde zijn herfst-wintercollectie 2023 afgelopen maandag in het Londense Dartmouth House.