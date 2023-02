Poetin geeft langverwachte speech over staat van Rusland

Enkele dagen voor de eerste verjaardag van de Russische invasie in Oekraïne is de Russische president Vladimir Poetin iets na 12 uur lokale tijd (10 uur Belgische tijd) begonnen aan zijn langverwachte toespraak over de staat van het land.

De speech in het evenementencentrum Gostiny Dvro in Moskou wordt live op de staatstelevisie uitgezonden. De leider van het Kremlin sprak er voor de vertegenwoordigers van de Federatieve Vergadering, die bestaat uit de Doema (lagerhuis) en de Federatieraad (hogerhuis), en militairen die in Oekraïne hebben gevochten.

Poetin praat volgens het Kremlin over de oorlog en de huidige toestand in Rusland. Ook zal hij ingaan op de economie en het sociaal beleid. Door de westerse sancties staat de Russische economie onder enorme druk.

“Ik spreek op een moeilijk en cruciaal moment voor Rusland, in een periode van enorme veranderingen in de hele wereld,” stak Poetin van wal.

Komende vrijdag, 24 februari, is het een jaar geleden dat de president het bevel gaf om Oekraïne binnen te vallen. Deze speech was de achttiende jaarlijkse ‘state of the nation’ van Poetin tot nu toe. De vorige dateert van een kleine twee jaar geleden, in april 2021. Vorig jaar was er geen; de president weet dat toen aan de zeer hoge “dynamiek van de gebeurtenissen”.