Takeaway tip: deze ex-voetballer serveert verse mediterraanse gerechten in Heusden-Zolder

Eigenlijk was hij best goed in voetbal, maar aanhoudende blessures zorgden ervoor dat hij zijn voetbalschoenen aan de haak moest hangen. “Ik had tijd over en ging bijklussen in de horeca”, legt Michiel uit. “Ik leek talent te hebben, want ik groeide in elke zaak snel uit tot verantwoordelijke in de zaal of chef in de keuken. Ik combineerde mijn passie voor koken eerst met een deeltijdse job, maar gaf die na een tijdje op om me fulltime op Mangiá te storten.”

“Onze focus ligt op de mediterraanse keuken, voor een groot deel Italiaans, maar er kunnen evengoed Griekse salades of pasta’s op de kaart te vinden zijn. Ik maak alles zelf, daarom hebben we een beperkte vaste kaart en werken we met wisselende suggesties. Op is op. Als je zeker wil zijn van je gerecht, kan je telefonisch bestellen. Daarnaast kan je evengoed de winkel binnenlopen en uit de verstoog kiezen.”

© Michiel Doino

“Bij Mangiá kan je tot slot terecht voor catering op maat en op feestdagen zoals valentijn of Pasen voorzien we een speciaal menu. We hebben ook een WE-box met zes verschillende gerechten, borden en bestek. Ideaal voor een picknick of uitstap. Onze salade vitello tonnato (12 euro) valt erg in de smaak, net als de salade met parmaham, burrata en vijgen (12 euro) en de pasta burrata (13 euro). Mangiá staat voor lekker, vers en vooral goed eten voor het hele gezin, aan een eerlijke prijs.”

Mangiá, Pastoor Paquaylaan 32 in Heusden-Zolder. Open: ma 10-13.30 uur, di t.e.m. vrij 10-13.30 uur en 15.30-18 uur. Zon- en feestdagen op bestelling vanaf 50 euro. Info: www.mangiafood.be