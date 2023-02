Valerie Demey mikt op mooie prijs in Omloop het Nieuwsblad: “Ik moet kiezen voor de aanval”

Valerie Demey (29) kan zaterdag de lat alweer hoger leggen in de Omloop het Nieuwsblad. “Mijn eerste podium in de WorldTour vorige zomer heeft me een ferme boost gegeven”, stelt de uitgeweken Oostkampse van Liv Racing TeqFind.

Valerie Demey finishte in de Postnord UCI Women WorldTour Vargarda WestSweden Road Roace 2022 als derde na de Française Audrey Cordon-Ragot en de Britse Pfeiffer Georgi. Een uitschieter van formaat. “Die prestatie had ook voor mij een grote betekenis, maar er was meer om tevreden over te zijn. In het voorjaar had ik opnieuw mijn grenzen verlegd. Ik blijf groeien, ook en vooral in het klassieke werk. Veel had ook te maken met de transfer van Lotte Kopecky (naar Team SD Worx, red), waardoor ik meer voor eigen rekening kon rijden.”

Met een 94ste plaats op de UCI-ranking is Demey intussen een ronkende naam in het vrouwenpeloton. “In het begin van mijn loopbaan heb ik moeten vechten voor mijn stek, maar mijn inzet en vastberadenheid worden alsmaar meer beloond”, zegt ze. “Doordat ik niet beschik over een scherpe eindsprint, probeer ik aanvallend te koersen. Meegaan in de vlucht is mijn grootste kans op onderscheiding. Ik voel dat ik steeds langer kan standhouden in zo’n slopende opdracht. De kloof met de toppers wordt alsmaar kleiner. Ik ben echt wel content over deze gang van zaken. Er zit een mooi seizoen aan te komen. Het is nu zaak om nog iets meer sprekende resultaten te kunnen vastknopen aan mijn prestaties.”

Gemoedsrust

De voorbereiding van Valerie Demey op de Belgische openingsklassieker verliep via de Women UAE Tour. Zelf omschreef ze deze vierdaagse als fast and furious. “Ik reed best wel met een goed gevoel rond in de hitte. In de Omloop het Nieuwsblad zullen het uiteraard heel andere omstandigheden zijn, maar ik ben klaar voor deze eerste topopdracht. Een goede prestatie zou gemoedsrust geven richting de andere grote voorjaarskoersen.”

Valerie Demey kan in de Omloop het Nieuwsblad rekenen op de Italiaanse Rachele Barbieri, de Poolse Marta Jaskulska en de Nederlandse Eva Buurman, Quinty Ton en Silke Smulders. De overige West-Vlaamse rensters zijn Shari Bossuyt, Jesse Vandenbulcke (die al een koers won in Cyprus), Alana Castrique, Mieke Docx, Julie Sap en Marith Vanhove.