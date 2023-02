Jeff Hoeyberghs vrijgesproken voor grootste deel van lezing aan UGent, 1.000 euro boete voor 3 passages

Plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs, die door de correctionele rechtbank van Gent veroordeeld werd voor seksisme en discriminatie na zijn uitspraken aan de UGent in 2019, is door het Gentse hof van beroep voor het grootste deel vrijgesproken. Het hof van beroep weerhoudt wel drie strafbare passages over seksisme en discriminatie en veroordeelt hem tot een geldboete van 1.000 euro.