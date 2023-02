Acteur uit “The Walking Dead” sterft op 28-jarige leeftijd

Acteur Jansen Panettiere, de broer van ‘Heroes’-actrice Hayden Panettiere, is op 28-jarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak is nog onbekend, maar er loopt een onderzoek. Panettiere was bekend van onder andere ‘The Last of Summer’ en ‘The Walking Dead’.

De 28-jarige acteur trad in de voetsporen van zijn vijf jaar oudere zus en ging ook acteren. Hij kreeg zijn eerste televisierol in de Disney Channel Show ‘Even Stevens’. Hij verscheen later in verschillende andere tv-shows waaronder ‘Tiger Cruise’ in 2004 waarin hij naast zijn zus mocht acteren.

Zijn eerste stemrol was in seizoen zes van ‘Blue’s Clues’ waar hij zijn stem leende aan het personage Periwinkle. Daarna sprak hij verschillende personages in, waaronder een jonge Stripes in de animatiefilm ‘Racing Stripes’ in 2005 en Shovelmouth Boy in ‘Ice Age: The Meltdown’ uit 2006. Hij sprak ook Truman X in in de Nickelodean tv-serie ‘The X’s’.

Ook speelde hij in 2007 de rol van Luke Malloy in ‘The Last Day of Summer’. Hij speelde een aankomende middelbare scholier die het begin van het schooljaar vreest en wenst dat de laatste dag van de zomer zich blijft herhalen. Zijn laatste televisierol was in seizoen 9, aflevering 15 van ‘The Walking Dead’ in 2009. Hij speelde de rol van Casper, een lid van Hilltop Colony.