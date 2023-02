Philippe Clement krijgt complimenten van Thierry Henry: “Monaco is de best gestructureerde ploeg van Frankrijk”

Philippe Cement doet het uitstekend als trainer van Monaco, dat derde staat in de Ligue 1 en als sinds november vorig jaar niet meer verloor. Onze landgenoot krijgt complimenten van clubicoon Thierry Henry, analist bij Prime Sport in Frankrijk.

“Voor mij is Monaco de best gestructureerde en meest uitgebalanceerde ploeg van Frankrijk”, aldus Henry. “De spelers die tegen Brest (1-2-overwinning zondag, red.) aan de aftrap kwamen, wisten heel goed wat ze moesten doen en kwamen niet in moeilijkheden. Ze doen allemaal dezelfde inspanningen, ongeacht wie speelt. Dan moet je een grote pluim geven aan de coach.”