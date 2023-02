Stef Kamil Carlens brengt een gloedvolle viering van Bob Dylans oeuvre

LEES OOK. Nieuwe plaat bewijst dat dEUS nog altijd tot het beste behoort wat ons land muzikaal te bieden heeft

Net nu dEUS een nieuw album heeft uitgebracht, toont Stef Kamil Carlens waarheen zijn muzikale pad hem 27 jaar sinds zijn vertrek uit die groep heeft geleid. Naar Bob Dylan, meer bepaald. Met zijn onvolprezen begeleidingsgroep The Gates of Eden maakt de Antwerpenaar een eigenzinnige duik in het oeuvre van zijn idool. Een jongensdroom, noemt hij het zelf. Mooi, maar niet helemaal zonder risico, getuigen talloze overbodige covers waaraan anderen zich ooit hebben gewaagd. Carlens komt er wel feilloos mee weg. Omdat hij Dylan hoorbaar aanvoelt, in diens songs kan kruipen, ze interpreteren én doorleefd uitvoeren.

© Hans Buyse

Verwacht geen weerbarstige verbasteringen zoals hij die met Zita Swoon of Moondog Jr. had kunnen maken. Carlens smijt zich helemaal in overwegend getrouwe, respectvolle vertolkingen. Verrassen doet hij vooral met de songkeuze - die lang niet uitsluitend voor de hand liggende klassiekers bevat - en op momenten dat hij aan de overbekende melodieën een eigen draai geeft, zoals in Shelter from the Storm en Forever Young.

Dit royale dubbelalbum koppelt een gestreamd studio-optreden ter ere van Dylans tachtigste verjaardag uit 2021 aan live-opnames van recentere concerten. Gloedvolle viering van een tijdloos oeuvre.(gj)

‘Play Bob Dylan (Live 2021-2022)’, Stef Kamil Carlens & The Gates Of Eden, vanaf 25/2 te beluisteren. Concerten o.a. 01/03 Aarschot (CC Het Gasthuis), 02/03 Lier (CC), 05/03 Brussel (AB), 17/03 Mol (CC), 21/03 Hasselt (CCHA), 30/03 Leuven (Het Depot).