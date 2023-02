Bakerfgoed. Dat is wat Regula Ysewijn brengt in ‘Van wafel tot koek, gebak uit het hart van de Lage Landen voor alle feesten van het jaar’. In haar boek vind je recepten die teren op de rijke bakgeschiedenis van bij ons. Imponeer je gasten met krakelingen, wafels, of echte Hasseltse speculoos.