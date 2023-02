FOD Economie lanceert campagne voor cyberbeveiliging kmo’s

Meer dan één op de vijf Belgische kmo’s maakte al een IT-beveiligingsincident mee, en dat zijn nog maar de gemelde gevallen. Het ontbreekt kmo’s vaak aan kennis en middelen om zich doeltreffend te beschermen, vooral als hun belangrijkste activiteit geen verband houdt met de virtuele wereld. Daarom lanceert de FOD Economie een door de Europese Unie gefinancierde meerjarencampagne. Die past in het ‘Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht’ en kwam er op initiatief van de minister van Zelfstandigen en KMO’s, David Clarinval, en de minister van Telecommunicatie, Petra De Sutter.

De eerste stap is de lancering van de website mijnzaakcyberveilig.be. De inhoud zal evolueren en de website biedt zowel informatie en een risicoanalyse als specifieke instrumenten voor de cyberveerkracht van kmo’s. Het gaat onder meer om de Quickscan, waarna je meteen de eerste aanbevelingen krijgt en wegwijs raakt in de inhoud van de website. Met de Cyberscan ontvangen kmo’s een evaluatie van de cyberrisico’s van hun bedrijf en advies op maat.

“We willen dat kmo’s zich meer bewust worden van het belang van cyberweerbaarheid voor hun bedrijf. Want het gaat om de continuïteit van hun activiteit en de bescherming van hun gegevens”, zegt minister Clarinval. “Met deze campagne helpen we onze kmo’s op een zeer concrete manier om cyberdreigingen te bestrijden, door hen te informeren en te begeleiden, onder meer via gepersonaliseerde ondersteuning en het aanbieden van software”, vult minister De Sutter aan.