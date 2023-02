Tijdloze en warme pop: de nieuwe plaat van Gorillaz blijft een feest voor alle zintuigen

Damon Albarn (54) blijft een bezig baasje. Terwijl het Britpopicoon met zijn verrezen rockgroep Blur komende zomer weer festivalpodia opzoekt, brengt hij ook Gorillaz opnieuw in stelling. ‘s Werelds meest succesvolle virtuele act teert na zeven albums op een onderhand beproefde formule. Niet alleen de kleurrijke vormgeving - met de cartoonfiguren 2D, Murdoc Niccals, Russel Hobbs en Noodle van de hand van tekenaar Jamie Hewlett - is instant herkenbaar. Ook het geluid waarin Cracker Island de luisteraar onderdompelt, voelt meteen vertrouwd aan.

Zo innoverend en overrompelend als in de twintig jaar oude culthits Clint Eastwood, Feel Good Inc. en Kids with Guns klinken Gorillaz anno 2023 niet meer. Toch slaagt dit achtste album er geregeld in om te verleiden. Is het niet omdat de nummers onweerstaanbaar op de dansspieren mikken, dan wel omdat ze uitnodigen tot wegdromen naar een universum vol fluotinten. In deze zuinige worp met tien songs laten Gorillaz een gebruikelijke stoet aan hoge gasten opdraven. Thundercat geeft funky impulsen aan het openende titelnummer. Rapper Bad Bunny pompt pulserende reggaeton in Tormenta. Stevie Nicks en Tame Impala moeten vrede nemen met een minder prominente rol in de psychedelische popsongs Oil en New Gold, terwijl Beck de dromerige afsluiter Possession Island fraai mee optilt. Wie dat wil, ontwaart in de teksten kritische bespiegelingen over indoctrinerende technologie, media die waarheden manipuleren en de schade die een sterrenstatus kan aanrichten.

Wie zich louter op de flow van de muziek laat meedrijven, hoort rijke, tijdloze en warm aanvoelende pop. Ook na 25 jaar lukt het Gorillaz nog schijnbaar moeiteloos om fris en geïnspireerd voor de dag te komen. Cracker Island is een feest voor alle zintuigen.(gj)

‘Cracker Island’, Gorillaz, nu te beluisteren