Die Ghesellen spelen 50 jaar toneel (en Lieve en Maria doen al even lang mee)

In 1973 stonden enkele vrolijke mensen voor het eerst op het podium in de parochiezaal van de Halveweg in Zonhoven. Toneelgezelschap Die Ghesellen was daarmee geboren. Lieve en Maria spelen na vijftig jaar nog steeds mee.

In de jaren zeventig had de Halveweg een bloeiende jeugdclub ‘Alcatraz’ en daaruit vloeide bonte avonden, kerstspecials en uiteindelijk toneelvoorstellingen voort. “Onze eerste voorstelling was ‘De vrijers van Tonia’,” herinnert Liev Vincken zich. “Ik speelde een jong meisje. Logisch, ik was toen nog 18 jaar. In maart staat Liev alweer op de planken. Het toneelgezelschap bestaat nog steeds, en viert nu haar vijftigste verjaardag. Net als haar zus Maria maakt ze nog steeds deel uit van de groep. “Het zotste toneelstuk dat we ooit gespeeld hebben? Goh ‘Kuuroord Fontina’ was toch best gewaagd, gelet op de saunascène. Het lolligste decor was bij de ‘Erfenis van Ome Georges’. We hadden een draaiende kast waarin we plots konden verdwijnen.” Generaties op de Halveweg en heel Zonhoven hebben die Ghesellen met hun voorstellingen al aan het lachen gekregen.

Die halve eeuw toneelgeschiedenis wordt nu zondag 26 februari van 10 tot 18 uur trouwens gevierd met een tentoonstelling. Uiteraard in het parochiehuis van de Halveweg. Intussen repeteren Die Ghesellen daar voor hun nieuwste voorstelling ‘het Sacochenvirus’. Benedikt koopt sinds haar trouwdag iedere week een sacoche, nadat haar man iets heeft uitgespookt dat haar niet zint. Maar na aankoop van ‘sacoch’ nummer 69 beginnen de misverstanden zich op te stapelen. De toneelvoorstellingen vinden plaats op vrijdag 10, 17, 24 maart vanaf 20.00 uur, zondag 11, 18 en 25 vanaf 19.00 uur en woensdag 22 maart 2023 vanaf 19.00 uur. Reserveren kan via 0474 82 04 18 of julien_cornelis@hotmail.com. TR