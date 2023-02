Wout van Aert dient Lefevere van antwoord na monsterrit op Tenerife: “Crossertje’s training”

Wout van Aert heeft na een moeilijke start van de hoogtestage op Tenerife zijn beste benen teruggevonden. Gisteren werkte hij samen met ploegmakkers Koen Bouwman en Edoardo Affini een monstertraining van zes uur af, goed voor 4.093 hoogtemeters over 165 kilometer. Dat is vergelijkbaar met een bergetappe in de Tour de France. Zoals gebruikelijk gaf Van Aert zijn training op Strava een titel en die lijkt verdacht veel op een uitspraak van Soudal-Quick Step-baas Patrick Lefevere over Van Aert.

Patrick Lefevere heeft al een aantal keer gezegd dat hij de jonge Wout van Aert op de radar had, maar geen move maakte omdat Van Aert in interviews had gezegd: “Laat mij maar crosserke blijven”.

In zijn dubbelinterview met Tom Boonen in onze weekendkrant verwees Lefevere opnieuw naar die uitspraak, zeggende dat Van Aert te lang “crossertje” gebleven is en al vaker de Ronde van Vlaanderen had kunnen rijden als hij vroeger de overstap naar de weg had gemaakt.

Van Aert heeft dat interview kennelijk ook gelezen en diende Lefevere van antwoord.