Madonna geeft toe dat ze plastische chirurgie liet uitvoeren: “Kijk eens hoe schattig ik nu ben”

Madonna kreeg na haar verschijning op de Grammy’s onlangs veel kritiek op sociale media over haar uiterlijk. De 64-jarige zangeres liet toen nog in het midden of ze plastische chirurgie had laten uitvoeren, maar in een bericht op Twitter erkent ze dat nu wel. “Kijk eens hoe schattig ik ben nu de zwelling van de operatie is afgenomen”, schrijft ze bij een foto van zichzelf.