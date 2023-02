Vuurdoop voor F1-wagens: Max Verstappen en co. testen deze week hun nieuwe bolides op circuit van Bahrein

Langzaam maar zeker nadert de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Op 5 maart, wordt in Bahrein voor het eerst weer geracet. Voor het zover is presenteerden de teams eerst hun nieuwe bolides. Deze week beleven de bolides hun vuurdoop, om alle nieuwe snufjes te testen.

Op 23, 24 en 25 februari mogen de rijders op het circuit van Bahrein, waar ruim een week later de seizoensopening plaatsvindt, onbeperkt kilometers worden gemaakt. De baan is van 08.00 tot 17.30 uur open.

In het verleden werden in aanloop naar de openingsrace vaak twee testsessies op verschillende circuits ingepland. Dit keer is er voor de teams slechts sprake van één sessie. Dit om kosten te besparen en omdat de regels deze winter niet dramatisch op de schop gaan.