Zizou Bergs gaat er in Marseille uit na driesetter tegen Wawrinka

In de openingsronde ging de Peltenaar in drie sets onderuit tegen de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 105), de voormalige nummer drie van de wereld: 6-4, 6-7 (6/8) en 6-4 na 2 uur en 30 minuten.

Met David Goffin (ATP 41) staat er nog een Belg op de hoofdtabel in Marseille. Hij staat in de openingsronde tegen de Slovaakse qualifier Lukas Klein (ATP 142). Als de Luikenaar, het zesde reekshoofd, de eerste horde weet te nemen, wacht hem een ontmoeting met de Moldaviër Radu Albot of de Zweed Mikael Ymer. Laatstgenoemde werd eind januari nog verslagen door Goffin in de finale van de BW Open in Louvain-la-Neuve.

Goffin en Bergs nemen aan elkaars zijde eveneens deel aan het dubbeltoernooi, waarin ze in de eerste ronde de degens kruisen met de Italiaan Marco Bortolotti en de Spanjaard Sergio Martos Gornes.

Ook Sander Gillé en Joran Vliegen treden aan in het dubbelspel. De derde reekshoofden bekampen de Indiase tandem N. Siriam Balaji en Jeevan Nedunchezhiyan. Gillé en Vliegen schopten het dit weekend nog tot in de halve finales op het ATP 500-toernooi van het Nederlandse Rotterdam.