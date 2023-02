CD&V wil langdurige anticonceptie goedkoper maken: “Om ongewenste zwangerschappen te vermijden”

Langdurige anticonceptiemiddelen, zoals een spiraaltje of een anticonceptie-injectie, zijn een populair alternatief voor de pil. Tot nu toe betalen vrouwen ouder dan 25 of zonder verhoogde tegemoetkoming die langdurige anticonceptie wensen de aankoopprijs van het product en het remgeld bij de raadpleging en plaatsing bij de arts.

De financiële drempels voor langdurige anticonceptie wil Van Hoof in twee fases wegwerken. In een eerste fase als de plaatsing na een abortus gebeurt in een geconventioneerd centrum voor de medische en psychosociale begeleiding van ongewenste zwangerschappen, zoals vandaag al het geval is in Nederland. “Deze groep heeft in het wetsvoorstel de meeste urgentie, want we zien dat een eerste abortus vaak gevolgd wordt door een tweede.” In de tweede plaats zou de plaatsing van een langdurig voorbehoedsmiddel gratis worden voor alle vrouwen en moet er nagedacht worden over een uitbreiding van de tegemoetkoming in de aankoopprijs.