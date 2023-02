17-jarig Belgisch goudhaantje geeft bij debuut voor Jong Ajax visitekaartje af: “Goals maken zit in mij”

Mika Godts werd bij Racing Genk een goudhaantje genoemd. Hij mocht begin dit seizoen al meetrainen bij de A-kern, maar toen duidelijk werd dat hij zijn aflopend contract niet zou verlengen, werd hij teruggezet naar de beloften. Daar scoorde de spits in de Challenger Pro League zeven keer.

Godts maakte eind januari de overstap naar Ajax en tekende er tot 2025, maar door de papiermolen mocht hij tot een week geleden nog niet meetrainen bij zijn nieuwe club, laat staan spelen.

Tegen MVV (4-2-zege) was het eindelijk zover. Godts viel halfweg in en maakte amper zes minuten later zijn eerste goal, een knappe ren bal aan de voet waarbij hij op eigen helft vertrok.

“Eerst heb ik op mezelf getraind, omdat ik nog niet mocht meetrainen door de papieren”, zei Godts aan ESPN. “Sinds een week train ik mee met Jong Ajax. Ik voel me goed en ben goed verwelkomd. Nu de eerste wedstrijd en dat voelde goed. Ik was blij om mijn debuut te maken en mijn spel te laten zien. Het maken van doelpunten en dribbels zit wel in me.”