Grootste distributeur van ons land luidt alarmbel: “Al van 1.239 medicijnen is er een tekort”

Dat ons land al enkele maanden met een tekort aan bepaalde geneesmiddelen kampt, is bekend. “Huisartsen en apothekers moeten steeds vaker op zoek naar alternatieven”, zegt Olivier Delaere, directeur van Febelco, ’s lands grootste distributeur van (para)farmaceutische producten. “Volgens Farmastatus, dat de informatie over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België verzamelt en online publiceert, is er een tekort aan ongeveer 380 geneesmiddelen. Maar dat zijn enkel de producten die de industrie de afgelopen dertig dagen als schaars heeft aangemeld. Brengen we ook de medicijnen in rekening waarvoor al langer een tekort bestaat, dan komen we aan 1.239. Concreet betekent dit dat bijna 15 procent van de referenties onbeschikbaar is, al dan niet tijdelijk.”

Complex verhaal

België is niet het enige land dat met tekorten kampt. Volgens de Europese apothekerskoepel PGEU is het probleem in de meeste landen verergerd en is een Europese apotheker gemiddeld bijna zeven uur per week kwijt aan het beheer van tekorten. “Het is een complex verhaal, waarbij meerdere factoren elkaar versterken”, zegt Delaere. Heel wat farmabedrijven besparen door hun stocks zo beperkt mogelijk te houden, hier en daar hapert de productie doordat essentiële ingrediënten ontbreken. “Maar al te vaak spelen ook puur commerciële drijfveren. Medicijnen die te weinig opbrengen, worden in toenemende mate geschrapt. Zo bleek eind 2021 uit een grote studie in opdracht van de EU. Ook het feit dat elke lidstaat apart onderhandelt over de prijzen, leidt ertoe dat farmabedrijven voorrang geven aan grotere landen met meer patiënten en betere prijzen, waardoor dan bij ons artificiële schaarste ontstaat.”

Van deze medicijnen is de voorraad ‘kritiek’ Strattera Bij ADHD, verschillende doseringen en verpakkingen Lanoxin Bij hartritmestoringen, verschillende doseringen Maxsoten Bij hoge bloeddruk, 10 mg - 25 mg filmomh. tabl. 56 Linezolid Mylan Antibioticum, 600 mg filmomh. tabl. 20 Montelukast KRKA Bij astma en hooikoorts, 10 mg filmomh. tabl. 56 Bron: FAGG

“Kritieke onbeschikbaarheid”

Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bevestigen ze de tekorten, maar woordvoerder Ann Eeckhout nuanceert: “Sinds de invoering van Farmastatus in 2019 zien wij dat de tekorten in ons land lichtjes gedaald zijn: het gaat nu om zo’n 3,5 procent, ooit was dat 5 procent. Voor het gros van die onbeschikbare medicijnen zijn er alternatieven op de markt of kan de apotheker magistrale bereidingen maken. Dat is voor de patiënt misschien niet altijd ideaal, maar het biedt wel een oplossing.”

Het geneesmiddelenagentschap kijkt wel met argusogen naar medicijnen waarvoor er een ‘kritieke onbeschikbaarheid’ is, lees: die tijdelijk onbeschikbaar zijn en/of binnenkort van de markt verdwijnen en waarvoor niet meteen alternatieven voorhanden zijn. “Dat zijn er momenteel een twintigtal; acht daarvan zijn nog beperkt voorradig”, zegt Ann Eeckhout. Voor die ‘kritieke’ medicijnen wordt een taskforce met specialisten van het FAGG, het RIZIV en externe experten bijeengeroepen die aanbevelingen opstelt om gezondheidszorg­beoefenaars te helpen.

“Er geldt sinds vorige maand trouwens een koninklijk besluit dat de export van geneesmiddelen tijdelijk kan beperken, als hun onbeschikbaarheid een hoge impact heeft op de gezondheid en als er geen andere vergunde geneesmiddelen met dezelfde therapeutische werking beschikbaar zijn. Om zo te vermijden dat behandelingen met soms levensnoodzakelijke geneesmiddelen zouden worden onderbroken”, geeft Ann Eeckhout nog mee.