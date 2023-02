Toeristen schreeuwen het uit wanneer hond in zee springt en hamerhaai aanvalt: “Hij bijt de haai!”

Enkele toeristen waren getuige van een bizar schouwspel wanneer ze met een bootje van touroperator Exuma Water Sports vlak bij een privé-eiland van de Bahama’s voeren. De passagiers hadden een meterslange hamerhaai gezien in het water, maar schreeuwden het uit toen er plots een hond op de aanlegsteiger verscheen en op de haai sprong. Volgens de manager van Exuma Water Sports wilde de hond “waarschijnlijk zijn eiland beschermen”. En dat deed de viervoeter met succes. “De verwarde haai had geen flauw idee door wie of wat hij werd aangevallen en koos het hazenpad”, aldus Rebecca Lightbourn die de beelden op sociale media zette.