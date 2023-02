De Lijn loopt jaarlijks 3,5 miljoen euro mis door zwartrijders

In vier jaar tijd is het aantal uitgeschreven boetes voor zwartrijden bij De Lijn met liefst 51,4 procent toegenomen. Werden in 2018 nog 35.131 processen-verbaal uitgeschreven, dan liepen in 2022 al 53.195 reizigers tegen de lamp. Omgerekend goed voor een jaarlijks geldbedrag van 7,2 miljoen euro.

Tegelijk is het aantal controles met bijna een derde gedaald, waardoor ook de pakkans afneemt. In 2022 werden bijna een derde minder reizigers gecontroleerd dan in het referentiejaar 2019: 1,1 miljoen versus 1,6 miljoen.

Volgens De Lijn kost de inspectie van één bus of tram meer tijd en energie dan vroeger. Op dat ene voertuig lopen vaak verschillende zwartrijders tegen de lamp waarvoor de controleur dan telkens een apart proces-verbaal moet opmaken.

Van wie toch betrapt wordt, betaalt 49,6 procent zijn of haar boete. Van de 7,2 miljoen euro aan boetes bleef er in 2022 alvast 3,5 miljoen euro onbetaald, zo blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) vrijgaf op vraag van Vlaams Parlementslid Els Robeyns (Vooruit). Die laatste wil dan ook dat dringend actie ondernomen wordt: “Alle centen die De Lijn nu misloopt door zwartrijden niet consequent aan te pakken, die kan je niet investeren in betaalbaar en efficiënt openbaar vervoer.”