Mogelijk fraude met verblijfsvergunningen aan Turken

Het Belgisch consulaat in Istanboel heeft zeker 130 verblijfsvergunningen aan Turken on hold gezet na signalen van fraude. Er is sprake van tussenpersonen die mensen naar Vlaanderen haalden, zogezegd om knelpuntberoepen in te vullen, schrijft De Morgen dinsdag.

De bal zou aan het rollen zijn gegaan toen een bakkerij plots vijftig bakkers uit Turkije probeerde aan te werven. De job van bakker staat op de lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen. Werkgevers die zo’n vacature niet ingevuld krijgen, kunnen sinds 2019 via een ‘gecombineerde vergunning’ niet-EU-burgers naar hier halen om de job uit te oefenen. Alleen blijken sommigen dit migratiekanaal te misbruiken.

Het consulaat-generaal in Istanboel zou volgens politieke bronnen al zeker 130 vergunningen voor Turkse werknemers in Vlaanderen on hold hebben gezet wegens vermoedens van vergunningsfraude. Andere bronnen hebben het over meer dan 700 vergunningen, in alle gewesten.

Onderzoek loopt

Deze cijfers wordt niet bevestigd, maar federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V), de FOD Buitenlandse Zaken en Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) erkennen wel dat er een onderzoek loopt naar mogelijk misbruik. “Strafrechtelijke inbreuken worden meteen overgemaakt aan het parket”, zegt Brouns. Naar sommige werkgevers loopt al een gerechtelijk onderzoek.

Opvallend is dat veel werknemers uit dezelfde regio in Turkije komen. Bovendien werden heel wat aanvragen ingediend via dezelfde tussenpersonen en consultancybureaus. Dat doet vermoeden dat sprake is van een georganiseerd systeem om familie en vrienden naar hier te halen. “Heel wat Turken die via de gecombineerde vergunning naar Vlaanderen kwamen, probeerden dit eerder via andere migratiekanalen”, zegt een ingewijde.