Next Gen Belgian Lions in Newcastle

De Belgian Lions zijn gearriveerd in Newcastle met twaalf spelers. Jean-Marc Mwema (ziek), Roby Rogiers (ziek) en Loïc Schwartz (familiale redenen) haakten in laatste instantie af. Wel in de selectie een flink portie Next Gen met maar liefst drie spelers geboren in 2003 en dus U20 Young Lions: Xander Pintelon, Siebe Ledegen en Thijs De Ridder. “Met ook nog Haris Bratanovic (21) en Vrenz Bleijenbergh (22) beschikken we dus over een bijzonder jonge selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijd van vrijdag tegen Groot-Brittannië. Een mooie gelegenheid voor onze talenten om zich te integreren en vooral Interessant richting de toekomst,” zei high performance manager Jacques Stas.

De Belgian Lions moeten tweemaal winnen en hopen dat Servië tweemaal (in Griekenland, thuis Groot-Brittannië) verliest. Als dat scenario zich voltrekt is België voor het eerst gekwalificeerd voor het WK (Japan, Indonesië, Filipijnen 25 augustus-10 september). Retin Obasohan (ASVEL Villeurbanne) en Ismael Bako (Virtus Bologna) zijn omwille van Euroleague verplichtingen deze week niet beschikbaar. Als de Belgian Lions winnen in Newcastle voegen beide zich wel bij de selectie voor de wedstrijd tegen Turkije. Voor de wedstrijd van 27 februari in de Mons Arena en versus Turkije zijn nog tickets (via www.basketballbelgium.be) beschikbaar.

Selectie Belgian Lions: Vrenz Bleijenbergh (Oostende), Haris Bratanovic (Oostende), Thijs De Ridder (Antwerp Giants), Vincent Kesteloot (Heidelberg), Manu Lecomte (Buducnost Podgorica), Siebe Ledegen (Okapi Aalst), Alex Libert (Spirou Charleroi), Xander Pintelon (Oostende), Milan Samardzic (Spirou Charleroi), Jonathan Tabu (Cantu), Kevin Tumba (Liège Basket), Thibault Vanderhaegen (Leuven Bears)