STVV-beloften kloppen Westerlo

Wat de A-ploeg zondagavond niet lukte, lukte de beloften van STVV een dag later wel. Zij versloegen het nummer vijf in de stand, Westerlo, met 0-1 dankzij een doelpunt van Wattara in het slotkwartier. De jonge Kanaries blijven zo aan de leiding met vijf punten meer dan Oostende, dat wel twee wedstrijden minder gespeeld heeft.