Werkelijk niets is wat het lijkt: eerste aflevering van ‘Bestemming X’ brengt meteen eerste afvaller en grote plottwist

In de eerste aflevering van ‘Bestemming X’ moest kandidate Bo het onderspit delven: zij kon niet raden waar de geblindeerde bus zich bevond. “Ik was nochtans overtuigd van mijn keuze.” Overtuigd, maar ook misleid. Want: niets is wat het lijkt in het nieuwe spelprogramma.

Parijs, en niet München. Dat was de eerste bestemming van ‘Bestemming X’. Een onverwachte wending vlak voor het einde van de eerste aflevering van het VTM-programma. “Ik moet iets bekennen”, kondigde presentator Kevin Janssens aan. “Dit programma zit boordevol misleiding en opgezet spel. Maar wat als ik u zeg dat er bij elke misleiding iets is wat niet klopt. Een fout waardoor de kijkers thuis en de kandidaten hadden kunnen weten dat het opgezet spel was. Wat is echt en wat is fake?” Niet alleen de kandidaten maar ook de kijkers thuis kunnen zo op zoektocht gaan naar de finale, geheime bestemming.

Voor de 29-jarige Bo mochten de tips niet baten: haar gok zat het verst naast de locatie, zij moest de geblindeerde bus verlaten. Ze dacht aan München, maar dat was meer dan 700 kilometer verwijderd van waar de bus zich op dat moment echt bevond: Parijs. “Ook al zat ik er maar twee dagen in, de exit was toch vrij emotioneel”, zegt ze. “Ik was echt overtuigd van mijn keuze. Maar ik was duidelijk misleid, door een medekandidaat en zelfs door mijn eigen gevoel.”

Bo moest als eerste de bus verlaten. — © Dirk Vertommen

Misleiding

Het valt Bo niet echt kwalijk te nemen, want laat dat dus net de opzet zijn van het hele gebeuren: misleiding. Al uit de eerste aflevering blijkt dat niets uit het spel is wat het lijkt. Tips kunnen bedriegen en sommige proeven staan bol van opgezet spel. Zo bleek een butler met Brits accent gewoon uit Gent te komen en de Engelse nummerplaten op de wagens fake. En die overtocht met de ferry? Een knap staaltje simulatie met een torenkraan die golven simuleert.

En die misleidende medekandidaat? Dat was Gino. De 55-jarige brandweerman uit Diest was ervan overtuigd dat de groep richting Duitsland trok. De andere kandidaten gingen nogal makkelijk mee met die gedachtegang. “Ik denk dat ze mij wel allemaal te vriend wilden houden”, zegt Gino. “Ik heb al wat meer levenservaring, he. Daardoor weet ik soms meer. En ik heb ook een serieus reisverleden achter de rug. Dat geeft me wel wat extra kennis.”

Sirenes herkennen

Geen enkele kandidaat wist op voorhand wat het avontuur zou inhouden, maar Gino koos toevallig wel voor een goede voorbereiding: hij nam een kompas mee - dat hij uiteindelijk moest afgeven - en leerde 198 vlaggen vanbuiten. Nog een extra troef van de man: hij kan de sirenes van brandweerwagens herkennen. Handig, wanneer je moet raden op welke locatie je je bevindt. “Het is nogal niche, maar dat komt natuurlijk door mijn job. Ik heb al op verschillende plaatsen in de wereld stages gedaan bij andere brandweerkorpsen, dan leer je die tonen herkennen.” Of het hem ook effectief geholpen heeft tijdens Bestemming X? “Zeker. In de eerste aflevering was het zelfs mijn houvast.”

INFO ‘Bestemming X’ elke maandag om 20.35 uur op VTM. Alle tips en misleidingen op een rijtje in ‘Bestemming X: Het Complot’, na elke aflevering om 22.15 uur bij VTM GO.