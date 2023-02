Bende-overlever krijgt opeens vriendschapsverzoek van zijn overleden zus: “Wie doet zoiets?”

Totaal misplaatst. Misselijkmakend. David Van de Steen, die als kind bij de overval van de Bende van Nijvel in Aalst werd neergeschoten en het als enige van zijn gezin overleefde, heeft via sociale media een vriendschapsverzoek gekregen van zijn zus Rebecca. Zij was 14 toen ze bij de bloedige raid in november 1985 werd doodgeschoten.