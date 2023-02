Plopsa verkeert in ruw vaarwater. Het bedrijf zou er een toxische cultuur op nahouden. Toch stond er maandag in kranten een paginavullende advertentie met een open brief waarin 156 werknemers het bedrijf loven en hun steun betuigen voor de geplaagde CEO. “Ze bedoelen het misschien wel goed, maar eigenlijk getuigt deze brief van weinig empathie.”