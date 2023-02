Real Madrid-coach Carlo Ancelotti verwacht felle strijd in Champions League: “Zullen 180 minuten op topniveau moeten zijn”

“Wat mij betreft, is Liverpool niet veranderd”, vertelde Real-coach Carlo Ancelotti maandag tijdens het persmoment. “Ook de finale van vorig seizoen zit nog in het achterhoofd. Dat was een felbevochten wedstrijd. Liverpool had misschien wat meer balbezit, maar wij stonden achterin goed en als je defensief goed staat, kan je tegen Liverpool iets rapen. De situatie daarentegen is nu helemaal anders. Er is een heen- en terugwedstrijd en dus zullen we geen 90, maar 180 minuten op topniveau moeten zijn.”

“We zullen op ons best moeten zijn als we met een goed resultaat willen terugkeren naar Madrid. Maar zoals gezegd: dat is ons al eerder gelukt tegen hen en dat willen we morgen/dinsdag nog eens overdoen”, vulde Luka Modric aan.

Middenvelders Aurélien Tchouaméni en Toni Kroos zijn er wegens ziekte niet bij en dus zal Ancelotti moeten schuiven. “Eerlijk gezegd: ik weet het nog niet. Ik moet kiezen tussen een meer controlerende optie, of een meer aanvallende ploeg. Maar klaarblijkelijk ben ik niet de enige die zich die vraag stelt en dat stemt me tevreden”, sloot Ancelotti af met een knipoog.