Marc Coucke na “geanimeerd” overleg met misnoegde Anderlecht-fans: “We legden nog eens uit wat niet-uitvoerend voorzitter wil zeggen”

Marc Coucke heeft met de fans van Anderlecht gepraat en daarna ook met de media. De RSCA-eigenaar gaf aan nog achter de geplaagde voorzitter Wouter Vandenhaute te staan en noemde paars-wit “één van de gezondste clubs in België.” Nu moet blijken of dit volstaat om alle fans weer op één lijn te krijgen. “Laat ons hopen op een nieuwe start.

Er heerste spanning op Anderlecht. De sfeer deed denken aan een vurige staking bij een groot bedrijf. Dan moeten de bazen op een bepaald moment ook overleggen met de misnoegde werknemers om alles uit te klaren. Bij RSCA zijn het alleen de fans die zwaar verongelijkt zijn. Daarom waren er vertegenwoordigers van 32 supportersgroepen uitgenodigd voor een gesprek met het trio Marc Coucke-Wouter Vandenhaute- Jesper Fredberg. “Ik vond het wel tijd dat Marc Coucke eens een woordje uitleg gaf”, aldus Maarten Banck van fanclub Purple Hart. “Het gaat nu sportief wat beter, maar op de tribunes heerst toch nog twijfel over het beleid. De fans moeten het bewind niet bepalen, maar het is goed dat we uitleg krijgen over de toekomst.”

De meeting duurde 2,5 uur. Vooraf had Couke zich niet laten zien, maar dan stond de RSCA-eigenaar toch eens de pers te woord. Dat was jaren geleden. De perceptie was zelfs ontstaan dat de miljardair te veel afstand genomen had van de club, maar dat klopt volgens hem niet. “Het was een zeer geanimeerde vergadering”, aldus Coucke. “Ze hadden mij gevraagd om die eens bij te wonen en dat was goed voor iedereen. Wij hebben de supporters nodig en zij hebben een goeie directie nodig. Iedereen kon eens zijn gedacht zeggen: de fans tegenover ons en vice versa.”

Indirecte steun

We staken ons licht op bij enkele aanwezigen en die vertelden dat vooral Marc Coucke zelf had gepraat. Wouter Vandenhaute was present, maar beperkte zich vooral tot luisteren. De vraag was vooral of Coucke publiekelijk zijn steun zou uitspreken aan de geplaagde Vandenhaute. Dat gebeurde, al was het eerder indirect. “Dat stond niet meteen op de agenda”, vervolgde Coucke. “Dit was hier geen raad van bestuur, hé. We hebben vooral nog eens uitgelegd wat niet-uitvoerend voorzitter wil zeggen. Hoe Wouter een goeie verbindingsman kan zijn tussen het management en de raad van bestuur. Als onze CEO’s Jesper Fredberg en Kenneth Bornauw hem als boegbeeld kunnen gebruiken in een bepaald dossier, dan kan dat. Ikzelf spreek ook weleens met een sponsor als dat nuttig is, maar dat maakt mij dan niet opeens uitvoerend bestuurder.”

De fans moeten daar nu maar eens vrede mee nemen. Anderlecht moet vooral de rangen sluiten, maar sommigen bleven na deze vergadering toch sceptisch. Zij blijven Vandenhaute bijvoorbeeld verwijten dat hij Kompany naar buiten begeleidde en Mazzu in de plaats haalde. “De bedoeling van dit gesprek was niet om de supporters te sussen. Voor een deeltje van de aanhang zal de rol van Wouter Vandenhaute altijd een breekpunt blijven omdat zij bepaalde zaken uit het verleden niet kunnen vergeten. Maar goed, een voetbalclub is geen democratie waarbij je honderd procent van de mensen achter jou moet krijgen. Anderlecht heeft in België 1 miljoen fans. Een groot deel gelooft wel in de huidige structuur. Negentig procent is ook een mooi aantal. Zij vragen dat we open en eerlijk zijn. Het is goed dat we nu zeer transparant zijn geweest.”

© Marc Gysens

Financieel gezond

Coucke is niet van plan de club te verkopen. Hij legde ook geen deadline op voor het behalen van een nieuwe titel, maar stelde volgens aanwezigen wel dat Anderlecht “één van de gezondste clubs in België” is. Toch opvallend. “We hebben de taak van de journalisten even moeten overnemen om alles in het juiste perspectief te zetten. We legden het financiële beleid uit en hoe dat werkt in bedrijven. Jesper Fredberg deed ook enkele uitstekende tussenkomsten, want Jesper is zeer uitvoerend. Met de middelen die hij volgend seizoen ter beschikking krijgt, zal hij er het maximale uithalen. De rest is sport.”

Klopt, maar wat rest er paars-wit nog dit seizoen? “We gaan van dit seizoen nog maken wat er te maken van valt. Volgend jaar begint iedereen weer met nul punten. Er was veel volk en ik merkte bij iedereen een enorme passie om de mooie tijden opnieuw te laten herleven. Uiteindelijk draait het om meer winnen en minder verliezen en wat de beste structuur is om dat te doen. Dat zal nog veel hard werk en tijd kosten. Vanzelf zal het niet gaan, maar over vier maanden hebben we weer een rendez-vous met de fans voor een stand van zaken.”

De volgende weken zal nu blijken of de paars-witte achterban kan leven met deze uitleg. De RSCA-eigenaar vraagt geduld en stelt zijn hoop op de volgende transfermarkt. Iets wat de aanhang al vaker hoorde. De harde kern, BCS, liet alleszins verstek gaan voor deze vergadering en zij zijn net de grootste criticasters van Marc Coucke en Wouter Vandenhaute. Net voor Coucke in zijn Tesla stapte waar zijn chauffeur en zijn hond Couckie op zaten te wachten, stelde hij nog: “Laat ons hopen op een nieuwe start en donderdag tegen Ludogorets allemaal positief juichen. We willen ons kwalificeren.”