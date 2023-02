Gert Verhulst reageert op situatie in Plopsaland: “Mentaal welzijn en veiligheid van personeel is heel belangrijk”

Plopsa kwam afgelopen weekend in opspraak nadat enkele ex-werknemers een boekje opendeden over de werkomstandigheden in de verschillende pretparken. Er werd een intern onderzoek geopend naar de “pesterijen”, “de brulcultuur” en “de tirannie” van de directie. Gert Verhulst wacht het resultaat van dat onderzoek af vooraleer hij communiceert over de heisa. Dat zei hij maandagavond in De tafel van vier na een vraag van een kijker. “We moeten eerst weten wat er exact aan de hand is”, klinkt het. “Maar laat ons duidelijk zijn: het mentaal welzijn en veiligheid van ons personeel is heel belangrijk.”