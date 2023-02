Er is de volledig omgebouwde bus met geblindeerde ruiten, volgestouwd met camera-apparatuur en mét geheime ruimte. Er is de X-drone waarmee presentator Kevin Janssens kan communiceren met de kandidaten en er is de X-bril, die de kandidaten het zicht volledig kan ontnemen. Kortom: ‘Bestemming X’ zit vol gadgets waar James Bond zowaar jaloers van zou worden.