Miley Cyrus deelt dj-set van Viktor Verhulst en Kobe Ilsen op Instagram: “Meer dan dat was het niet hoor”

Viktor Verhulst en Kobe Ilsen waren maandag even wereldberoemd. Het duo had een remix van Flowers van Miley Cyrus gedraaid tijdens een dj-set en dat had de Amerikaanse artieste gedeeld op haar Instagram Stories, waar ze zo’n 197 miljoen volgers mee kan bereiken. “Knap hé”, aldus Viktor, die opvallend nuchter blijft in Play Café. “Maar meer dan dat was het niet hoor.”