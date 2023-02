10 uur op de trein en gsm’s verboden: zo streng waren veiligheidsmaatregelen voor bezoek van Biden aan Kiev

Het was een gedurfde en volgens sommigen zelfs onverantwoorde reis die de Amerikaanse president heeft ondernomen. Bij eerdere reizen naar onder meer Irak en Afghanistan waren presidenten altijd gedekt door Amerikaanse special forces. Nu niet. Terwijl hij met Zelenski praatte, loeiden de luchtalarmsirenes en sloegen enkele kilometers verder bommen in.

“Het was riskant, maar het toont zijn toewijding”, zei Kate Bedingfield, communicatiedirecteur van het Witte Huis.

Biden zou maandagavond vanuit de VS naar Warschau vliegen voor een geplande tweedaagse reis. Maar in het reisschema zaten een aantal ‘gaten’. Dat hij langs Zelenski zou passeren, stond zo goed als vast. Alleen ontbraken alle details van de reis.

Aan boord van Air Force One zat een opvallend klein team. Naaste assistenten, een medisch team en zijn persoonlijke veiligheidsagenten.

Slechts twee journalisten mochten meereizen met de president. Ze moesten geheimhouding zweren en hun mobiele telefoons werden afgenomen. Ze mochten het bezoek pas melden nadat Biden in Kiev was aangekomen. Allemaal om te vermijden dat ze gelokaliseerd konden worden tijdens de treinreis naar Kiev.

Volgens de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan werd Rusland enkele uren voor het vertrek van Biden wel op de hoogte gebracht van de reis.

Hij zei dat de Verenigde Staten “dit deden om conflicten te voorkomen... Ik zal niet ingaan op hoe ze reageerden of wat de precieze aard van onze boodschap was, maar ik kan bevestigen dat we die kennisgeving hebben gedaan”.

President Biden zat 10 uur in de trein om in Kiev te geraken. Hij had andere locaties in Oekraïne kunnen bezoeken die gemakkelijker te bereiken waren, maar hij wilde de symbolische reis naar Kiev absoluut maken.