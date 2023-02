Maandagavond was de eerste aflevering van het langverwachte ‘Bestemming X’ te zien, het nieuwe prestigeproject van VTM waarin tien Vlamingen hun exacte locatie moeten achterhalen. Wie daarin slaagt, kan 50.000 euro winnen. Hun strijdtoneel? Een geblindeerde bus van veertien meter. En tegelijkertijd heel Europa. Of niet, want al meteen blijkt dat niets is wat het lijkt.