Lichaam van verdwenen Nicola Bulley (45) teruggevonden: “Je was het middelpunt van onze wereld, we vergeten je nooit”

Het lichaam dat Britse speurders zondag aangetroffen hebben in de rivier de Wyre, nabij het noordwest-Engelse Blackpool, is dat van Nicola Bulley. De 45-jarige moeder van twee kinderen verdween op 27 januari niet ver van de vindplaats tijdens een ochtendlijke wandeling met haar hond Willow. Haar familie is er het hart van in.

“Geen woorden nu. Alleen pijn”: dat staat in het statement van de familie van Nicola Bulley dat maandag rondgestuurd werd nadat bekendgemaakt werd dat het zondag gevonden lichaam dat van de 45-jarige Britse is. De familie noemt Nicola “het middelpunt van onze wereld”. “We zullen nooit kunnen begrijpen wat Nikki in haar laatste momenten meegemaakt heeft, en dat zal ons voor altijd bijblijven. We zullen haar nooit vergeten. Zij was diegene die onze levens speciaal maakte. Niets zal daar ooit een schaduw over werpen.”

Vergadering

Op 27 januari werd de telefoon van Nicola Bulley op een bankje naast de rivier gevonden, terwijl haar hond Willow er alleen rondliep. De vrouw werd een laatste keer gezien om 9.10 uur ’s ochtends, en volgens de politie verongelukte ze in de 10 minuten die daarop volgden. Om 9.20 uur werd haar smartphone immers gevonden op een bank, en die was aangemeld in een Teams-vergadering.

Voor de politie van Lancashire was de belangrijkste hypothese dat de vrouw tijdens het wandelen langs het water in de rivier is gevallen. Maar tijdens een duikactie diezelfde dag werd haar lichaam niet gevonden. Ook een zoektocht met reddingshonden en reddingsteams in driehonderd gebouwen in de buurt van de locatie, leverde toen niets op. “Haar verdwijning wordt niet behandeld als verdacht, maar eerder als een tragisch geval van een vermist persoon”, klonk het vervolgens op een persconferentie.

In de weken nadien hebben vrienden en familie van de vrouw, net als de politie, heel wat pogingen ondernomen om haar terug te vinden. Zondag werd alsnog een lichaam aangetroffen, en verder onderzoek wees uit dat het effectief om dat van Nicola Bulley gaat.