Vader Amy Winehouse niet opgezet met biopic, en vooral door acteur die hem moet spelen: “Hij is niet bepaald knap”

Mitch Winehouse, vader van de gewezen zangeres Amy, is een beetje teleurgesteld. In de biopic over zijn beroemde dochter is er ook een acteur die Amy’s papa vertolkt. Maar die valt bij Winehouse senior niet in de smaak.

De makers van de film hebben ervoor gekozen om de rol van Mitch Winehouse te laten spelen door Eddie Marsan. Mitch zegt in een reactie dit nogal redelijk beledigend te vinden. “Ik had nog zo gezegd dat ze George Clooney moesten vragen”, klinkt het geamuseerd. “Maar nu gaat het om Eddie f*cking Marsan! Hij is niet bepaald knap.”

Het scenario is meermaals herwerkt. Mitch Winehouse concludeerde uit de eerste versie dat hij bijna een heilige was. “Alsof ik geridderd zou moeten worden. Het was gewoon te veel. Uiteindelijk is het een heel realistisch verhaal geworden.”

De plannen voor een film over het leven van zijn dochter dateren al van enkele jaren geleden. Toen vader Winehouse zijn goedkeuring gaf, vroeg hij om de film te maken in dezelfde stijl als Queens Bohemian Rhapsody en Elton Johns Rocket Man. Omdat hij destijds absoluut niet tevreden was met hoe hij geportretteerd werd in de Oscarwinnende documentaire Amy, wilde hij bij de nieuwe film meer betrokken zijn. Maar dat is dus niet helemaal lukt. Toch geeft hij zijn goedkeuring aan de film Back to black, des te meer omdat een deel van de opbrengst naar een goed doel gaat.

Aangezien regisseur Sam Taylor-Johnson een van Amy’s vrienden was, wordt Back to black gezien als tegenwicht voor de documentaire Amy, die Mitch in een slecht daglicht stelde.